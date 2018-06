Sequestrata piantagione di marijuana

(ANSA) - SALERNO, 18 GIU - Una piantagione di marijuana è stata sequestrata nel Salernitano, ad Altavilla Silentina: arrestato dai carabinieri di Eboli in flagranza di reato un 56 enne del posto. E' stato sorpreso all'interno della sua campagna, intento a coltivare delle grosse piante di cannabis sativa, dal peso complessivo di circa 10 chili.

Le piante sono state sequestrate, mentre l'arrestato è stato portato in caserma per l'espletamento delle formalità di rito e successivamente nella propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.

(ANSA).