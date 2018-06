Al Gff anteprima Hotel Transylvania 3

(ANSA) - SALERNO, 18 GIU - È quasi finita l'attesa degli appassionati della saga di Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa. Venerdì 27 luglio, in occasione della 48/a edizione del Giffoni Film Festival (20-28 luglio Giffoni Valle Piana, Salerno), jurors e giffoners potranno assaporare l'anteprima nazionale del nuovo capitolo della monster comedy prodotto da Sony Pictures Animation e distribuito da Warner Bros.

Entertainment Italia. Un ritorno caro al pubblico di Giffoni che, già nel 2015, aveva accolto con entusiasmo e calore il teaser preview del secondo film della saga. Questa volta gli irresistibili mostri, già protagonisti dei passati episodi di Hotel Transylvania, tornano al completo. Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa vede il ritorno alla regia dell'animatore Genndy Tartakovsky, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Michael McCullers.

Le voci italiane sono Claudio Bisio per il simpaticissimo Dracula e a Cristiana Capotondi per la dolce Mavis. Nelle sale italiane il film arriverà il 22 agosto.