A Carrisi e De Giovanni il premio Capote

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - A Donato Carrisi e Maurizio de Giovanni è stato assegnato il premio 'Ischia Truman Capote': nell'ambito della 16/a edizione del Global Film & Music Fest (dal 15 al 22 luglio): i due scrittori parteciperanno al 'World Script market' dedicato quest'anno al celebre autore americano che soggiornò a Ischia. De Giovanni sarà premiato il 15 luglio dal presidente degli Emmy, gli 'ascar' della televisione, Hayna Washington, che parteciperà al Global Production Summit. Carrisi, vincitore del David di Donatello 2018 come miglior regista esordiente per 'La ragazza nella nebbia', riceverà il riconoscimento il 21 luglio al termine di un incontro con i lettori nelle stesso 'Bar Maria' di Forio dove amava intrattenersi Capote e che fu meta di tanti altri illustri frequentatori dell'isola come Auden, Moravia, Pasolini, Walton, Elsa Morante, Visconti.