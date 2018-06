Rapinatore esplode colpi pistola, preso

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - E' entrato all'interno di una pasticceria di Casandrino, in provincia di Napoli, per compiere una rapina. Ma quando il titolare ed i suoi familiari hanno tentato di reagire non ha esitato ad esplodere con una pistola tre colpi in aria. Poi ha afferrato 150 euro dalla cassa e si è dato alla fuga. Il rapinatore, un 48enne, è stato bloccato poco dopo dai carabinieri che erano stati, nel frattempo, allertati.

Non ci sono feriti.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato l'arma, una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa, trovata col colpo in canna. Recuperato il bottino, il rapinatore è stato portato in caserma.