Acquisti con carte altrui a Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 17 GIU - Erano riuscite a fare acquisti in negozi di note griffe a Capri (Napoli) utilizzando carte di credito di cui non erano titolari e delle quali non è ancora chiaro come ne fossero venute in possesso. Dopo una giornata di 'spese' i militari della Guardia di Finanza in servizio sul porto, nella zona delle partenze degli aliscafi, hanno fermato due giovani turiste inglesi, di 28 e 25 anni. La loro presenza era stata segnalata da alcuni titolari di boutique, dove le due straniere avevano fatto diversi acquisti, utilizzando le carte di credito di cui erano in possesso, in maniera fraudolenta secondo la Gdf. A sollevare i sospetti il fatto che in alcuni casi la transazione andava regolarmente a buon fine, mentre in altri veniva negata.

I militari delle Fiamme gialle dopo aver raccolto vari elementi hanno iniziato a controllare le persone che transitavano sul molo nel gran traffico di partenze del weekend.