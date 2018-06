Ospedale senza anestesisti, non si opera

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Affida a Facebook le sue preoccupazioni, le sue paure. Una donna ha un carcinoma al seno sinistro, che, come le ha evidenziato il medico che la segue, va operato. Purtroppo però, la struttura ospedaliera alla quale la donna fa riferimento, gli Incurabili di Napoli, non ha anestesisti. È lei stessa a raccontarlo nel lungo posto, nel quale chiede consigli e scrive: "Non voglio favori o privilegi, voglio solo vivere". All'Incurabili le attività non urgenti sono fortemente rallentate della insufficienza di anestesisti nelle equipe mediche.

A rispondere alla donna è Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1, il quale fa sapere che "giovedì scorso, la Asl ha anche sbloccato la possibilità del ricorso ad attività aggiuntiva in autoconvenzione in deroga alla normativa di settore, ma solo per gli anestesisti".

"Dovremmo vederne gli effetti già dalla settimana prossima - sottolinea - e per tutto il periodo estivo".