Universiadi: De Luca, Regione subisce

(ANSA) - SALERNO, 15 GIU - "L'autorità sportiva, i dirigenti della Fisu, ovviamente, hanno tutto l'interesse a trovare il posto più comodo; non è che la tutela dei beni storici e artistici di Napoli sia un problema che riguarda la Fisu. Il problema è di chi ama l'Italia, di chi vuole difendere il patrimonio storico artistico del nostro Paese, di decidere collocazioni che non siamo devastanti per un'area bellissima come quella della Mostra d'Oltremare. La differenza di posizioni è molto semplice: c'è chi pensa a fare clientela politica anche nei luoghi storici e chi pensa di tutelarli fino in fondo. La Regione intende tutelarli fino in fondo. Poi alla fine ognuno si assumerà le proprie responsabilità. La cosa diventa paradossale se si pensa che le Universiadi sono pagate interamente dalla Regione Campania, quindi, chi paga subisce. Vediamo come andrà a finire". A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito al via libera dato al Villaggio delle Universiadi alla Mostra d'Oltremare.