Universiadi:Fisu, sì a Mostra Oltremare

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Il comitato esecutivo della Fisu, riunitosi oggi a Kazan, ha deciso di scegliere la Mostra d'Oltremare come miglior progetto per la realizzazione del villaggio che dovrà ospitare le Universiadi di Napoli nel 2019.

La Federazione ha comunicato la decisione questo pomeriggio con una lettera al commissario straordinario per le Universiadi, prefetto Luisa Latella, al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al presidente del Coni Giovanni Malagò, al presidente del Cusi, Lorenzo Lentini.

Secondo le indicazioni della Fisu il villaggio alla Mostra d'Oltremare dovrà essere allestito e pronto per l'utilizzo almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione sportiva.