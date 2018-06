Scavi Ercolano, apre il Teatro antico

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 14 GIU - Nuova stagione di iniziative culturali al Parco archeologico di Ercolano, uno dei siti d'arte prescelti dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Da sabato 16 giugno prende il via PAErco Teatro Tour, la riapertura, in via sperimentale, del Teatro antico al termine dei lavori di messa in sicurezza e con l'elaborazione storico archeologica dell'itinerario a cura del Parco. Sepolto dall'eruzione del 79 d.C., il Teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nei siti vesuviani colpiti dal cataclisma e suscitò l'interesse, nel corso del Settecento e dell'Ottocento, di colti viaggiatori che giungevano a Napoli da ogni parte d'Europa fino a diventare una tappa del Grand Tour.

Chiuso per circa venti anni, vi si accede attraverso le scale realizzate in età borbonica, scendendo a più di 20 metri sotto il materiale eruttivo. Il percorso - informano dal Parco - è concepito come una vera e propria esplorazione.