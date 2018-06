Riciclaggio titoli credito, 23 misure

(ANSA) - RAVENNA, 14 GIU - I carabinieri di Ravenna, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari, stanno eseguendo in ambito nazionale 23 provvedimenti cautelari, di cui tre in carcere, sette agli arresti domiciliari e 13 con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine di contrasto al riciclaggio. Tutti sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di titoli di credito. Sono, altresì, in atto numerose perquisizioni locali e personali nelle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena, Napoli e Udine, con l'impiego di 100 militari.