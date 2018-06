Msc, tre navi in costruzione in Francia

(ANSA) - SAINT NAZAIRE, 14 GIU - "Triplete" di Msc in Francia: il presidente esecutivo di Msc Crociere, Piefrancesco Vago, ha annunciato oggi in questi termini nei cantieri Stx di Saint Nazaire, in Francia, tre distinte tappe per la costruzione di altrettante navi: il "taglio della lamiera" (che corrisponde alla posa della prima pietra) di Virtuosa, nuova nave della classe Meraviglia, che sara' consegnata nel 2020; la "coin ceremony" (che corrisponde alla conclusione dell'ultimo ponte) di Grandiosa, che sara' pronta entro il 2019; e il "flot out" (l'ingresso in acqua) di Bellissima, che sara' pronta il prossimo marzo. "Per noi - ha detto Vago - sI tratta di un triplete. Tre cerimonie nello stesso giorno sono un record".