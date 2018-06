Corruzione:rafforzare interesse generale

(ANSA) - CASTELLABATE (SALERNO), 14 GIU - "L'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, ha un ruolo fondamentale nella lotta alla corruzione. In questi anni si è sempre distinta per l'impegno profuso nella lotta alla prevenzione della corruzione, ed ha tutto il mio sostegno". Lo ha detto Giovanni Pittella, già presidente e vicepresidente del Parlamento Europeo, alla terza edizione della "Giornata della Legalità", a Santa Maria di Castellabate, nel Cilento. Al centro del dibattito - nel corso del quale è stato trasmesso un videomessaggio del presidente Anac, Raffaele Cantone - la "corruzione e la mafia come deterrenti dell'occupazione al Sud".Sono intervenuti, tra gli altri, Nicola D'Angelo, consigliere del Consiglio di Stato e Adriano Tortora, docente di Diritto amministrativo e commissario di governo. "L'evento - ha detto Domenico Manente, presidente del comitato organizzativo e funzionario dell'Anac - ha lo scopo di diffondere e consolidare un senso dell'interesse generale nella società civile e nella pubblica amministrazione'.