Ambulanza sequestrata, esame filmati

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Si stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di identificare le due persone che hanno 'sequestrato' a Napoli un'ambulanza per soccorrere due feriti lievi in un incidente tra motorini. I Carabinieri stanno indagando sui filmati delle telecamere della zona mentre gli operatori sanitari vittime dell'aggressione hanno presentato denuncia ai militari. (ANSA).