Scomparsi Messico: figlio incontra Fico

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - "Sono soddisfatto dell'incontro di ieri a Montecitorio con il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Dopo 4 mesi è stata la prima volta che le istituzioni italiane ci stanno mettendo la faccia. Il presidente mi è sembrata una persona di cuore, umana. Speriamo che questa volta finalmente le promesse si traducano in atti concreti".

Così Francesco Russo, figlio, fratello e cugino dei tre napoletani scomparsi in Messico, ha commentato l'incontro a Montecitorio, tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e una delegazione delle famiglie Russo e Cimmino. Per circa due ore e mezzo il presidente si è intrattenuto con i familiari dei tre italiani, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 31 gennaio. Ad accompagnare la delegazione è stato l'avvocato Claudio Falletti: "Il presidente ci ha accolto con molta umanità e semplicità. Non abbiamo avuto promesse di soluzioni immediate ma abbiamo percepito la promessa più importante: l'attenzione e l'impegno sul caso".