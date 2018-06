Migranti: Fico, no buoni e cattivi

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - "Credo che de Magistris come altri sindaci hanno la libertà politica di poter esprimere qualsiasi opinione. Non dobbiamo polarizzare gli scontri perché il grande problema sull' immigrazione è che nel Paese si polarizzano gli scontri tra buoni e cattivi, tra chi dice chiudiamo tutto e chi dice apriamo tutto. Non è quello il senso". Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico. "Il senso - ha spiegato la terza carica dello Stato - è trovare una soluzione a dei problemi perché comunque i flussi migratori ci saranno sempre, e trovare il modo giusto di gestirlo in ambito europeo, perché quando si gestiscono bene le cose può diventare un' opportunità sia per chi arriva sia per il Paese che ospita". "Ci si deve mettere a un tavolo - ha concluso - e bisogna ragionare su quello che vogliamo fare così per i braccianti, così con le migrazioni".