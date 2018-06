Carburante adulterato, sequestro Finanza

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 12 GIU - Un impianto di distribuzione di carburante che vendeva prodotto adulterato e di contrabbando è stato sequestrato e il responsabile denunciato all'autorità giudiziaria: è il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza della Compagnia di Portici (Napoli). I finanzieri hanno effettuato prelievi di un prodotto da un distributore di carburante stradale, al corso San Giovanni a Napoli, per accertarne dietro analisi chimiche la qualità e la provenienza. Da un riscontro immediato è emerso che i carburanti posti in vendita risultavano essere delle miscelazioni di benzine e gasolio con idrocarburi, mentre la documentazione contabile rinvenuta non ha consentito di accertarne la provenienza. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato tre cisterne, tre colonnine a singola erogazione, un accettatore di banconote, un locale adibito ad ufficio e tutto il prodotto petrolifero rinvenuto, per un totale di oltre 9.600 litri. Il titolare dell'attività è stato denunciato.

(ANSA).