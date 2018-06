Salerno letteratura, anteprima in versi

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Dal Paradiso all'Inferno. Nel tentativo di "liberare" Francesco dalla lettura dantesca. E di consegnare al pubblico una spiritualità giocata tra poesia e musicalità del verso. Dante Vs Canticum o Laudes Creaturarum è il titolo del nuovo lavoro di Pino Quartana, attore e regista, tra i fondatori dell'Officina accademia teatro. Un'anteprima con la quale venerdì 15 giugno alle 21, il festival Salerno Letteratura si prepara, dal 16 al 24, a una nove giorni di presentazioni, incontri, mostre, dibattiti e teatro.

La voce si farà immagine, la vocalità sosterrà il verso e lo renderà poesia, grazie alla suggestione dell'ex chiesa dell'Addolorata, che fungerà da set per l'anteprima. Uno studio sulla musicalità della parola, spiega Quartana, che prende spunto da Dante e San Francesco per raccontare una contraddizione: da un lato la Divina Commedia pregna di cristianità, dall'altro il Cantico che rivela un San Francesco per nulla desideroso di salvezza, proprio nel momento in cui sta per morire. (ANSA).