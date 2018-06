Quarto,sconfitta ex sindaco M5S Capuozzo

(ANSA) - QUARTO (NAPOLI), 11 GIU - Sconfitta dalle urne Rosa Capuozzo eletta sindaco di Quarto (Napoli) nel giugno 2015 nelle liste di M5S e poi messa fuori dal movimento in seguito ai forti contrasti con la dirigenza nazionale. Si è classificata solo terza. Al ballottaggio andranno i due candidati della sinistra.

Antonio Sabino sostenuto da tre liste ha raccolto il 48% dei consensi e Davide Secone sostenuto da due liste, che ha raccolto poco più del 20%, si contenderanno la poltrona di sindaco il prossimo 24 giugno. Niente da fare per il sindaco uscente, Rosa Capuozzo, che si è classificata solo al terzo posto con la lista civica "# Coraggio Quarto". Ad appoggiarla c'era anche 'Italia in Comune', partito nazionale fondato pochi mesi fa e supportato da diversi amministratori locali, tra i quali Federico Pizzarotti, sindaco di Parma.

A Quarto si sono presentate alle elezioni solo liste civiche e non erano presenti simboli dei partiti tradizionali.