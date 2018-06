Droga: tre giovani arrestati a Vietri

(ANSA) - VIETRI DI POTENZA (POTENZA), 11 GIU - Tre giovani residenti in provincia di Salerno - di età compresa fra 19 e 27 anni - sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, a Vietri di Potenza (Potenza), perché trovati in possesso di 79,5 grammi di droga. I tre erano a bordo di un'auto fermata allo svincolo per Vietri di Potenza del raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni. L'atteggiamento dell'autista ha insospettito i militari delle fiamme gialle.