Reggia Caserta, rubati frammenti opera

(ANSA) - CASERTA, 10 GIU - Furto alla mostra di arte contemporanea "Terrae Motus" nella Reggia di Caserta. Sono state trafugate infatti ieri, durante l'apertura serale del sito patrimonio dell'Unesco, due figurine facenti parte dell'opera, senza titolo ma nota come "Ex voto", dell'artista francese Christian Boltanski; un'installazione in cui sono raffigurate un uomo, una donna, un cuore, una gamba, una mano e una testa di uomo. Il furto è stato denunciato in mattinata ai carabinieri, che indagano concentrando la propria attenzione sui visitatori.

(ANSA).