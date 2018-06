Cede buoni per bar, candidato denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Candidato consigliere comunale sorpreso dai carabinieri mentre consegnava biglietti per una consumazione gratuita in un vicino bar del valore di 10 euro. E' quanto è stato scoperto a Qualiano (Napoli) dove il candidato e un rappresentate della stessa lista, che stava ricevendo il biglietto, sono stati denunciati per turbativa delle operazioni di voto nelle sezioni elettorali.

Già stamattina i carabinieri erano intervenuti nel comune del Napoletano dove sono in corso di svolgimento le elezioni amministrative. Notando uno strano via vai nelle case di due pregiudicati, a duecento metri da un seggio elettorale, i militari erano intervenuti ed avevano trovato nelle abitazioni volantini elettorali.

Questa volta i carabinieri hanno sorpreso i due, entrambi incensurati, mentre l'uno consegnava all'altro il biglietto. Il candidato è stato trovato in possesso di altri cinque 'buoni' consumazione dello stesso importo: tutti sono stati sequestrati.