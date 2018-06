NTF, Isabelle Huppert al San Carlo

(ANSA) - NAPOLI, 9 GIU - Con Isabelle Huppert e Declan Donnelan si aprirà lunedì 11 giugno la sezione internazionale dell'undicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia diretta da Ruggero Cappuccio: la lettura de L'Amant di Margherite Duras (ore 21.30, Teatro di San Carlo) protagonista la diva francese, sarà preceduta in cartellone dalla prima italiana di Declan Donnelan (Périclès, Prince de Tyr, Teatro Politeama, ore 19.00) e da un ricordo di Paolo Grassi. Saranno infatti annunciate a Napoli le tante iniziative promosse in Italia per il centenario della nascita del fondatore, nel 1947, con Giorgio Strehler del Piccolo Teatro di Milano (foyer Teatro di San Carlo, ore 17.00).La settimana parte anche con il debutto di Laura Angiulli che mette in scena Edoardo II con Massimo Verdastro (Chiesa Donnaregina Vecchia, ore 21.30). Per Isabelle Huppert è pronto il palco del massimo napoletano. "L'Amante è un libro magico - dice l' attrice - che concentra in forma semplice e straziante l'esperienza di un'esistenza intera''.