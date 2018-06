Danni a terreno S.Paolo dopo 'Pino è'

(ANSA) - NAPOLI, 9 GIU - Il terreno di gioco del San paolo ha subito diversi danni in occasione del megaconcerto in memoria di Pino Daniele che si è tenuto due giorni fa, ospitando il pubblico anche sul prato. Oggi il Napoli ha effettuato un sopralluogo da cui si evidenziano diverse zone del terreno di gioco rovinate e che dovranno subire una rizollatura, in particolare nei pressi delle panchina. I provvedimenti per il terreno di gioco saranno decisi dall'agronomo di fidicia del Napoli, Castelli, che effettuerà un sopralluogo ad inizio settimana prossima.