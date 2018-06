Giornalisti: Ischia, premio Bottega a Contu e Pizzul

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 8 GIU - Al giornalista Bruno Pizzul, per anni storico telecronista della Nazionale per la Rai, e al direttore dell'ANSA Luigi Contu è stato assegnato il premio Bottega nell'ambito del premio Ischia Internazionale di giornalismo. Il riconoscimento è stato assegnato nella prima giornata del premio che si tiene oggi e domani a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia.

"Da sempre vicino al premio Ischia - si legge nella motivazione per Contu - con l'agenzia ANSA di cui è direttore da molti anni, riuscendo a coniugare la storica affidabilità della più grande agenzia di stampa italiana all'innovazione e alla declinazione dei nuovi prodotti multimediali". Pizzul invece "rappresenta la storia del giornalismo sportivo e la voce che ha accompagnato generazioni di sportivi italiani in indimenticabili telecronache calcistiche".

Riconoscimenti speciali sono andati all'emittente televisiva campana "Canale 21"; a Massimo Lanzi, per l'attività svolta dal Centri di documentazione giornalistica; a Paolo Salvadeo, direttore generale di El.En; a Morad Giacomelli, responsabile marketun Enegan Luce e Gas; e a Massimo Tonelli, drettore di Artribune e Gambero Rosso. (ANSA).