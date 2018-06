A ottobre torna Romeo e Giulietta

(ANSA) - NAPOLI, 8 GIU - "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo", il musical prodotto da David e Clemente Zard, prosegue il tour in autunno a grande richiesta di pubblico. A soli pochi giorni dalla conclusione della prima parte della tournée, la produzione annuncia il ritorno in scena a Napoli il 27 e 28 ottobre al Teatro Palapartenope, dopo il successo di aprile. Lo spettacolo replica anche a Bari il 3 e 4 novembre (Teatro Team), e Milano (dal 12 al 14 ottobre, questa volta al Teatro degli Arcimboldi), e arriverà per la prima volta a Brescia il 19 e 20 ottobre (Gran Teatro Morato). Dopo più di due anni di assenza, lo spettacolo musicale tratto dall'opera di William Shakespeare, è tornato a calcare i palcoscenici italiani con un cast di prim'ordine, tra cui Davide Merlini nel ruolo di Romeo, e Giulia Luzi in quelli di Giulietta. La regia e la direzione artistica del musical sono di Giuliano Peparini e la versione italiana è firmata da Vincenzo Incenzo.