Uil: vigilia congresso, Sgambati da Sepe

(ANSA) - NAPOLI, 7 GIU - Alla vigilia del XII congresso della Uil Campania, Giovanni Sgambati ed una delegazione del gruppo dirigente hanno incontrato, nella sede della Curia, a Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. "Al centro del nostro congresso e delle nostre azioni c'è prima di tutto il lavoro, l'occupazione, lo sviluppo dei nostri territori - ha affermato il segretario generale della Uil Campania Sgambati - ma allo stesso tempo la tutela e la dignità dei più deboli è nel nostro dna, quindi sono nostri i valori dell'accoglienza e dell'integrazione dei popoli". Il XII congresso della Uil Campania, che si terrà l'11 ed il 12 giugno alla Mostra d'Oltremare di Napoli, è dedicato alle donne migranti: "Abbiamo il dovere, come sindacalisti e come uomini di sostenere le politiche di accoglienza e di tutela dei migranti". La Uil ha donato a Sepe un'opera realizzata dall'artista napoletano Franz Cerami, il quale per il congresso ha realizzato una sua installazione presso una sede sindacale della Uil, in piazza Garibaldi.