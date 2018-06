Rifiuti, sindaco ed ex ai domiciliari

(ANSA) - NAPOLI, 7 GIU - C'è l'attuale sindaco di Grumo Nevano (Napoli), Pietro Chiacchio, c'è il precedente primo cittadino, Vincenzo Brasiello, c'è poi l'attuale comandante della polizia municipale, nonché responsabile del servizio ecologia, Luigi Chiacchio, e un vigile urbano, Antonio Pascale: sono accusati di peculato, frode, abuso d'ufficio, utilizzo di emissione di fatture per operazioni inesistenti, assenteismo. Al centro c'è l'affidamento e la gestione del servizio di raccolta rifiuti: irregolarità che hanno fatto scattare per i quattro gli arresti domiciliari. Sottoposti all'obbligo di firma il precedente comandante della polizia municipale di Grumo Nevano e l'amministratore della società affidataria del servizio di raccolta rifiuti del Comune.

In seguito ad indagini coordinate dalla Procura di Napoli nord i finanzieri del gruppo di Giugliano in Campania hanno eseguito oggi l'ordinanza. Complessivamente sono 14 gli indagati.