Estate in musica alla Reggia di Caserta

(ANSA) - NAPOLI, 7 GIU - Dieci appuntamenti dal 27 giugno al 7 agosto, un inizio travolgente con la Nona di Beethoven diretta da Juraj Valcuha, premiato come il migliore direttore d'orchestra dell'anno, e la chiusura affidata alla star indiscussa dei palcoscenici lirici internazionali, il tenore Jonas Kaufmann, in coppia con il soprano Maria Agresta. La Regione Campania ha lanciato oggi il programma 2018 di Un'estate da Re, che porta per il terzo anno la musica sinfonica, lirica e del balletto alla Reggia di Caserta e al Belvedere di San Leucio.

La rassegna, con la direzione artistica affidata ad Antonio Marzullo, vede la collaborazione tra il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno. "Estate da Re 2018 sarà un'esperienza fantastica. In questi luoghi magici si genererà una grande bellezza di note, versi, gesti sotto le stelle che coinvolgeranno gli spettatori", spiega il direttore artistico Antonio Marzullo.