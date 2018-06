Progetto task force contro femminicidi

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Una task force contro il femminicidio e la violenza di genere. È il progetto "Donne e giustizia", presentato oggi a Napoli, contro la violenza sulle donne. L'iniziativa, promossa dall'Accademia italiana delle scienze di polizia investigativa e scientifica (Aispis), nasce dalla necessità di fornire una efficiente risposta integrata che, partendo dal territorio, possa connettersi sia a livello regionale sia nazionale per garantire giustizia e sicurezza alle vittime di violenza.

Sarà l'accademia stessa a formare, in maniera gratuita personale delle forze dell'ordine di ogni ordine e grado, nell' ambito della prima edizione dell'iniziativa, proponendo appunto la costituzione di una task force territoriale che possa rispondere alla richiesta urgente di giustizia e sicurezza da parte delle vittime di violenza: donne e figli minori, anche immigrate ridotte in stato di schiavitù o vittime di tratta per lo sfruttamento sessuale o di mutilazioni genitali femminili.