Notte candele in villa delle fate

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - A Bacoli inizia la rassegna #LibereEmozioni. Primo appuntamento domani, giovedì 7 giugno, alle 21.30, con "La Notte delle Candele nella Villa delle Fate", format originale ideato da Itinerari Storici Enigmi Alchemici nelle vie di Napoli, che propone una trilogia di eventi al Nabilah, in via Spiaggia Romana 15. Uno spettacolo suggestivo, in un luogo completamente al buio, illuminato dalle candele, dalle ampolline sugli alberi e dai fasci di luce sul promontorio che conserva i resti della Villa dell'Imperatore Servilio Vatia, che diventa teatro della favola. La leggenda celtica narra che le fate nacquero dalla rugiada del mattino, sciolta in piccole gocce ai primi raggi del sole. Alcune notti, queste magiche creature accendono le candele vicino al mare per far rinascere la luce. Le fate condurranno il pubblico nel sogno, sulla spiaggia illuminata dalla luce di piccole fiammelle, dove saranno tracciati cerchi magici sulla sabbia e dove verrà messo in scena l'ultimo atto della "Notte delle Candele".