Neo premier 'appare' a S.Gregorio Armeno

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - L'arte presepiale napoletana del Maestro Genny Di Virgilio si arricchisce di un nuovo personaggio: a fare mostra di se, nel suo negozio di San Gregorio Armeno, da stamattina c'è anche la statuetta del neo presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

La statuetta, alta 40 centimetri, è tutta in terracotta. Di Virgilio l'ha sistemata tra quelle di Di Maio e di Salvini. Il premier del governo Lega-M5s viene raffigurato in completo nero, camicia bianca, cravatta azzurra a pois, valigetta 24 ore d'ordinanza e in mano il tipo corno rosso portafortuna.

"É un augurio al nuovo presidente del Consiglio, - dice Genny Di Virgilio - credo che il nostro classico corno contro il malocchio gli possa essere davvero d'aiuto. Ha davanti un compito veramente arduo. Ne ha bisogno. Sarò lieto di consegnargli la statuetta appena si recherà in visita nella nostra bellissima città". (ANSA).