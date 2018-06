Materasso mai raccolto, premio 'ironico'

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - Iniziativa ironica, ma anche provocatoria, del Comitato Diritti Essenziali di Napoli che ha assegnato un premio e un soprannome, "o' Spuork" a un vecchio materasso abbandonato circa tre mesi fa, nel centro della città, e mai raccolto.

"É diventato il simbolo della negazione del decoro urbano della zona, - spiega Patrizia Bussola, portavoce del Comitato Diritti Essenziali - è apparso all'inizio di marzo, a ridosso della carreggiata del lato destro che immette sul Corso Garibaldi. In questi suoi 100 giorni di residenza ha visto di tutto: il freddo e la pioggia dell'inverno, la nenia dei fujenti, ha fatto da giaciglio (accessoriato con ombrello e cartoni parasole) ai senza fissa dimora di passaggio, si è prestato a fare da poltrona per i venditori dell'usato non garantito e si è tramutato perfino in discarica per accontentare gli incivili. Inoltre è diventato punto di riferimento per gli appuntamenti di comitive e coppiette. Ormai è diventato anche un punto d'appuntamento: 'ci vediamo da 'o Spuork'".