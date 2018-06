Pompei, progetto scuole con Stilton

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - Sarà Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, il testimonial d'eccezione del progetto educativo rivolto ai giovani cittadini del territorio del sito Unesco "Pompei, Ercolano, Torre Annunziata", svolto in collaborazione con l'osservatorio permanente del centro storico di Napoli-sito Unesco. Il programma ha come obiettivo aumentare la consapevolezza e la sensibilità dei più giovani nei confronti del patrimonio culturale mondiale. Il progetto prevede un itinerario didattico formativo, vedrà coinvolti studenti delle scuole medie di dodici istituti comprensivi dei Comuni di Pompei, Ercolano, Torre Annunziata, Trecase e Napoli che per sedici mesi saranno impegnati in laboratori didattici e visite dedicate ai siti archeologici, allo scopo di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale, comprenderne il valore di unicità, l'importanza della loro salvaguardia e di trasmissione della loro storia.