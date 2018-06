Napoli, cinquecento migranti in corteo

(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - Circa 500 persone hanno manifestato oggi a Napoli, in Largo Berlinguer, per ricordare Soumalia Sacko, il giovane maliano ucciso ieri a in Calabria, e per protestare contro le parole del ministro degli Interni, Matteo Salvini sui migranti. La manifestazione è stata organizzata da Potere al Popolo e dal sindacato di base USb a cui Sacko era iscritto. Tanti gli immigrati e gli italiani in piazza che hanno intonato il coro "Salvini pezzo di m..." ed esposto cartelli con scritte come "Quale pacchia se raccolgo i pomodori per 1,50 euro all'ora?" e striscioni con le scritte : "Fermate il terrore contro gli immigrati verità e giustizia per Soumalia Sack" e "Un popolo che ha subito il razzismo non lo può tollerare". "Non esiste il razzismo - spiega Ibrahim Coulibaly, presidente dell'associazione Mandé di Napoli - ma l'ignoranza, e Salvini è un ignorante".