Scomparsi in Messico: legale, i Russo e Cimmino non italiani?

(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - "Abbiamo sentito gridare molte volte 'viva gli italiani' ma evidentemente i Russo e i Cimmino non lo sono per le nostre istituzioni". Lo sostiene l'avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico che rivolge al nuovo governo "la stessa preghiera che abbiamo rivolto a quello uscente: aiutateci a sapere che fine hanno fatto i nostri concittadini".

Di Raffaele e Antonio Russo e di Vincenzo Cimmino, non si hanno più notizie dallo scorso 31 gennaio. "Adesso la politica si assuma le proprie responsabilità per tutelare i propri cittadini", dice ancora Falleti.

"Dopo la promessa - ricorda Falleti - già disattesa dallo staff del presidente Fico (ancora attendiamo un appuntamento), chiediamo ai ministri incaricati della questione di occuparsene veramente".