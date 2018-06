Camorra: Salvini, grazie a Cc per impegno contro criminali

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è complimentato per l'operazione dell'Arma dei Carabinieri che ha portato all'arresto di Guglielmo Cirillo, esponente di spicco del clan Polverino operante nella provincia di Napoli. "Voglio ringraziare l'Arma dei Carabinieri - ha detto - per il grande impegno e la professionalità che impiega quotidianamente nella lotta alla criminalità organizzata. Sono grato a tutti gli uomini e le donne in divisa che, con sacrificio e dedizione, difendono la sicurezza delle nostre città".

Cirillo, inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi e ricercato dal 2013 per associazione mafiosa e droga, è stato rintracciato in provincia di Avellino dagli uomini del Nucleo investigativo di Napoli al termine di un'articolata indagine.(ANSA).