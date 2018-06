Calcio: è Insigne il gioiello d'Italia

(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - Chiamatelo mister 104 milioni. tanto vale Lorenzo Insigne, il giocatore italiano più costoso sul mercato mondiale, anche più di Cristiano Ronaldo. A certificarlo il Cies, l'Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport, con sede all'università di Neuchatel, in Svizzera. Insigne è al 23mo posto assoluto di una classifica comandata dall'inglese Harry Kane, che secondo i parametri dell'istituto elvetico vale 201 milioni. La graduatoria è stilata sulla base di un algoritmo che tiene conto di diversi indicatori di mercato ed è condizionata ovviamente in maniera decisa dall'età del giocatore: uno dei motivi, questo, per cui il 33nne Cr7 è dietro a Insigne, giusto oggi 27enne. De Laurentiis ha più volte detto di volerne fare il Totti del Napoli e ha sempre respinto gli assalti, anche danarosi, di club stranieri, dal Barcellona al Liverpool. Il genietto è blindato da un contratto da 4,5 milioni annui netti fino al 2022 quando avrà 31 anni, e non ha una clausola rescissoria.