Musei: quasi 2600 accessi a Capodimonte

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - Giornata dai grandi numeri quella di oggi, nel Museo e nel Real Bosco di Capodimonte, a Napoli, per la prima domenica del mese ad ingresso gratuito: gli accessi al museo, infatti, sono stati 2578 ingressi; 8062, invece, quelli nel bosco.

Molto apprezzate l'Armeria Farnese e Borbonica, L'Opera si racconta e le preziose collezioni nonché la mostra Carta Bianca.

Capodimonte imaginaire. Successo anche per l'iniziativa "Incontriamoci in Giardino": speciale visita guidata tra museo e bosco a cura dei servizi educativi del museo in collaborazione con APGI - Associazione Parchi e Giardini d'Italia.

Al via oggi e per tutto il mese di giugno la campagna social del Mibact #domenicalmuseo che invita i visitatori a cercare i labirinti raffigurati nelle opere d'arte (#labirintidarte), a scattare delle foto e a condividerle sui canali social del Mibact e su quelli del Museo e Real Bosco di Capodimonte twitter.com/capodimonte_mus e www.facebook.com/museodicapodimonte. (ANSA).