Il 17 giugno la Maratonina di Boscoreale

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - E' in programma domenica 17 giugno la quinta edizione della maratonina "Il benessere della vita" Città di Boscoreale, con inizio alle 8,30 da Piazza Vargas. É organizzata dalla associazione A.S.D. Boscoreale Running, affiliata all'O.p.e.s, aderente al C.O.N.I.

La gara competitiva podistica si articolerà in due giri nel centro storico per la distanza di 10 km. Gli atleti sono provenienti prevalentemente dal circuito regionale e se ne prevedono tra i400 e i 600. Il percorso, spiega il presidente dell'associazione, Salvatore Guarino, "è ben articolato e non ha subito variazione rispetto alla precedente edizione. Sono previsti ricchi premi per gli atleti e le società partecipanti.

La manifestazione sarà ben curata dallo speaker Marco Cascone, mentre la fase di gara e cronometraggio dalla organizzazione 'Gare Podistiche' di Pasquale Pizzano. Durante la manifestazione agli atleti verrà offerta una degustazione di diversi prodotti locali tipici del territorio, in particolare pasta, mozzarella e vinoInsomma si tratta di una piacevole gara a misura di atleta, senza esasperazioni, corsa nel cuore del paese, con un'organizzazione attenta all'accoglienza". L'organo esecutivo dell'associazione è composto, oltre dal presidente Salvatore Guarino, dalla vice presidente Rosa Tufano e dal segretario Raffaele Giordano. E' stata costituita nel 2012 ed oggi conta 60 iscritti.