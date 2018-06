Nasce l'Osservatorio del pomodoro

(ANSA) - NAPOLI, 2 GIU - Al via l'Osservatorio del Pomodoro.

L'iniziativa interdisciplinare dedicata all'Oro Rosso del Sud è promossa da Patrizia Spigno di Arca 2010, Paolo Russo di Funky Tomato, i "Pummalier. Sommelier del pomodoro del Sud" Tommaso Luongo e Monica Piscitelli, Francesco Franzese de La Fiammante e Francesco Martusciello ed Emanuela Ferreri di Storytelling Meridiano. "L'Osservatorio del Pomodoro, nel quale confluiscono le nostre diverse esperienze, intende promuovere lo studio, il racconto e la valorizzazione del pomodoro, con particolare attenzione al Sud e alla Campania, chiamando a raccolta tutti gli attori della filiera: dai laboratori, ai campi, alle fabbriche, alle cucine, per costruire una contro narrazione condivisa e un futuro più giusto. Un progetto di filiera partecipata che nasce dall'incontro di diverse professionalità sul terreno comune di un'urgenza: quella di impattare in modo nuovo e significativo sulle dinamiche culturali e produttive del pomodoro" hanno raccontato gli organizzatori.