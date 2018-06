'Festa a Vico',chef a 'Università Pizza'

(ANSA) - NAPOLI, 1 GIU - Gennarino Esposito e Antonino Cannavacciuolo insieme con un 'esercito' di chef stellati arriveranno domenica prossima, 3 giugno, in Costiera Sorrentina, per partecipare a 'Festa a Vico' e per celebrare anche i 50 anni di una istituzione del territorio: 'Pizza a Metro-L'Università della Pizza'. Un evento, a scopo benefico. A spegnere le candeline, insieme con la famiglia Dell'Amura, ossia gli eredi di Gigino, saranno 50 chef stellati. A mezzanotte, per la festa del mezzo secolo di Pizza a Metro, saranno sfornati 50 metri di pizza con 50 tipi di condimento diverso. A fare gli onori di casa sarà il direttore della struttura, Giovanni Rivieccio. Una operazione resa possibile dal maestro pizzaiolo Raimondo Cinque, coordinatore di una 'brigata' di 12 persone, e dagli imprenditori che hanno voluto suggellare la data, come Francesco Franzese: "E' la festa di un territorio. Pizza a Metro non è un locale qualsiasi. E' la storia della città di Vico ed è la storia della pizza".