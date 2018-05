Rimosse scritte contro pm e Digos

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - I volontari dell'associazione Legalità e Territorio hanno coperto la scritta ingiuriosa rivolta da ignoti alla Digos e al magistrato antimafia della Procura della Repubblica di Napoli Catello Maresca che da mesi campeggiava in via Marina a Napoli. I volontari sono entrati in azione nel pomeriggio ed hanno sostituito la frase di insulti con l'hashtag "# io sto con Catello e con la Digos".