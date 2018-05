Industriali Napoli, Grassi presidente

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Vito Grassi subentra a Ambrogio Prezioso alla Presidenza dell'Unione Industriali Napoli. Lo ha eletto l'Assemblea dell'Associazione imprenditoriale, riunitasi oggi nella sede di Palazzo Partanna.

59 anni, laureato in Ingegneria Civile Idraulica, Grassi è alla guida di Graded Spa, attiva nella progettazione, sviluppo, costruzione, e gestione di impianti tecnologici e di produzione energia ad alta efficienza, che annovera importanti e prestigiosi clienti sui mercati locali ed internazionali. Nel 2006 ha inoltre creato, in joint-venture con la Stim Srl di Latina, la Grastim Srl, certificata ESC, "energy service company", impegnata nella costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione ad alta efficienza energetica per il mercato primario dell' industria manifatturiera, in espansione sui mercati esteri. "Bisogna dare risposte alla crisi istituzionale.

Il Paese deve avere un Governo qualunque esso sia e ci auguriamo succeda presto", ha detto il neo presidente.