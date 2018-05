Universiadi,carica Occhiuzzi-Postiglione

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Insieme collezionano sette Olimpiadi e quattro Universiadi oltre a un mare di successi: Diego Occhiuzzi - che lascerà le pedane della sciabola dopo i prossimi Assoluti di giugno a Milano - e Francesco Postiglione, una vita in acqua tra nuoto e pallanuoto, sono due dei testimonial d'eccezione della prossima Universiade in programma a Napoli nel 2019. Due campioni napoletani che prima di spiccare il volo sono passati per le Universiadi ben conoscendone il valore tecnico. Ma anche due volti legati alla città. Entrambi sono stati coinvolti nel 'Programma volontari', il bando per la selezione di diecimila volontari da assorbire nell'organizzazione. Duecento quelli che, a una settimana dal lancio del portale, hanno già fatto pervenire la loro domanda.