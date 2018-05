Droga tra patatine circolo ricreativo

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Spacciava hashish e marijuana, che teneva tra le buste di patatine in vendita, ai giovani che frequentavano il suo piccolo centro ricreativo. La Polizia di Stato di Nola (Napoli) ha arrestato un giovane pusher di 29 anni, Francesco Ruggiero con l'accusa di detenzione, ai fini di spaccio, di un ingente quantità di stupefacenti, nonché per detenzione illegale di munizionamento e materiale esplosivo. Durante i controlli gli agenti hanno trovato un astuccio tra le buste delle patatine in vendita, contenente sostanza stupefacente. La Polizia ha esteso i controlli anche nel garage di Ruggiero dove sono stati scoperti quasi un 1,4 kg di hashish, un paio di barattoli contenenti quasi 100 grammi di marijuana, altra droga e nell'airbag di una Renault, altri 13 kg di hashish, oltre a cartucce per fucile e per pistola. Altra marijuana è stata trovata nel bagagliaio dell'automobile, insieme con un paio di bombe carta e altri strumenti per pesare la droga. L'uomo è finito in carcere. (ANSA).