Action day: furti metallo, due arresti

(ANSA) - CAGGIANO (SALERNO), 30 MAG - Due persone di 36 e 47 anni, residenti a Polla, nel Salernitano, sono state arrestate a Caggiano (Salerno) con l'accusa di furto aggravato, possesso di arnesi da scasso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I due sono stati colti in flagrante dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) mentre caricavano su un furgone travi in ferro, per circa 2 tonnellate, rubate all'interno di un deposito. I militari dell'Arma hanno, poi, rinvenuto e sequestrato nello stesso furgone arnesi da scasso (cesoie, pinze, taglierini, martelli, piedi di porco), guanti, 2 mazze da baseball ed una roncola. Gli arresti sono stati eseguiti nell'ambito dell'Action day che, promosso da Europol e pianificato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, si svolge oggi, 30 maggio, in contemporanea in 16 Stati membri dell'Unione Europea al fine di monitorare le aree in cui è più diffuso il fenomeno dei furti dei metalli riciclabili (rame, ferro, ottone).(ANSA).