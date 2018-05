Serpente in garage, apprensione a Lioni

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Per trovare refrigerio un grosso serpente si è rifugiato nel garage di un'abitazione di Lioni, in provincia di Avellino, mettendo in apprensione un'intera famiglia che, impaurita dalla presenza del rettile, ha poi chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Il Cervone, un serpente che può raggiungere anche la lunghezza di 240 centimetri, è stato recuperato dai caschi rossi del locale distaccamento e poi rilasciato in montagna. (ANSA).