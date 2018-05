Rizzoli,Balotelli?Fisicamente fortissimo

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "Balotelli è fisicamente un giocatore fortissimo e nel momento in cui ha le condizioni fisiche e psicofisiche, ben venga se si ritroverà in queste condizioni". Lo ha detto il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, a Napoli per "Generazione Var", organizzato dall'Università Federico II, rispondendo a una domanda sul ritorno in nazionale di Mario Balotelli. "È sempre un piacere avere l'opportunità di confrontarsi e arbitrare dei campioni - ha affermato - anche perché ne beneficia lo spettacolo e, dal punto di vista arbitrale, è più entusiasmante".