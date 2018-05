Ps e Vf salvano tre donne da incendio

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Due donne e una bambina, rimaste bloccate in casa a causa di un incendio, sono state salvate dalla Polizia e dai Vigili del fuoco la scorsa notte in via Ilioneo, nel quartiere Bagnoli di Napoli.

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione: sul posto si sono accorti delle grida d'aiuto provenienti da due appartamenti che si trovano nel piano basso di una palazzina, dove c'erano una donna di 50 anni e la figlia di 12 e una vicina di casa di 79 anni. Le donne non riuscivano a aprire la porta di casa, rimasta bloccata a causa del calore. Gli agenti e i vigili del fuoco senza perdersi d'animo sono riusciti ad aprire le porte con una leva e portato fuori le donne. L'incendio, verosimilmente provocato da un corto circuito, è stato poi domato. (ANSA).