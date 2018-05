Infermiere colpito a testa con casco

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "Ormai non passa giorno senza che arrivino notizie di aggressioni ai danni del personale sanitario che, ogni giorno, si impegna per salvare vite umane e dare le cure necessarie a chi ne ha bisogno". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, denunciando che "così come raccontato dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate' c'è stata la trentanovesima aggressione dall'inizio dell'anno e questa volta le vittime sono i componenti dell'equipaggio di un'ambulanza arrivata in via Provinciale Santa Maria a Cubito, nei pressi dell'Hotel Bolero, per soccorrere i feriti in un incidente stradale".

"Ad avere la peggio è stato un infermiere colpito con una testata sferrata con un casco che ha provocato una ferita per la quale sono stati necessari 7 punti di sutura" ha aggiunto Borrelli sottolineando che "la violenza s'è scatenata perché l'aggressore voleva che uno dei feriti venisse trasportato nell'ospedale che voleva lui e non in quello coordinato con la centrale operativa".